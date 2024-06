Un trio pour diriger le Service cantonal de la formation postobligatoire

La direction du Service cantonal jurassien de la formation postobligatoire sera assurée par un trio. Françoise Do Linh Xuan, Tristan Muller et Clément Schaffter ont été choisis pour occuper cette fonction. La première occupe actuellement le poste d’adjointe du Service de l’enseignement et a été nommée à 80%. Quant à Tristan Muller et Clément Schaffter, ils sont les actuels adjoints et chefs ad intérim et fonctionneront chacun à 10%. Ils gardent, en parallèle, leur rôle d’adjoints et leur activité de base de directeur de la division artisanale pour le premier et de chef de section au sein du service pour le second. La nouvelle direction du service prendra ses fonctions en août prochain. La proposition de nommer trois personnes a été faite par le Département de la formation, de la culture et des sports et a été acceptée par le Gouvernement. /comm-fco