Décovi inaugure son nouvel écrin

Le projet a nécessité un investissement de 7 millions de francs. Le nouvel étage accueille depuis environ deux mois toute la production en lien avec les masses oscillantes. « On a pu réorganiser le flux de manière beaucoup plus logique et structurée et pour nous permettre d’être plus efficients à l’avenir », souligne l’entrepreneur. Cédric Chèvre ajoute que cet agrandissement offre de nombreuses perspectives pour développer de nouveaux projets.

Notez que l’entreprise Décovi fait partie du groupe Acrotec depuis une quinzaine d’années. /alr