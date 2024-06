Le grand retour du cortège de la Fête du peuple

La Fête du peuple renoue avec une tradition qui a disparu il y a plus de 20 ans. Un cortège va se tenir dimanche après-midi à Delémont dans le cadre de la manifestation et des 50 ans du plébiscite. Plusieurs chars vont défiler dès 16h15 entre l’usine Victorinox et la rue du 23 Juin, en vieille ville. Ils seront accompagnés par des fanfares et diverses délégations. Le Mouvement autonomiste jurassien et le groupe Bélier ont notamment participé à la réalisation des chars. Le MAJ a notamment fait appel à Roland Piquerez, artisan prévôtois à la retraite, pour construire celui de la ville de Moutier. « J’ai participé à la réalisation des deux derniers chars il y a 25 ou 26 ans. Ils ont pensé à moi, car j’étais dans le coup à l’époque », explique l’habitant de Moutier. Les trois maires autonomistes de la ville sont représentés sur le char. « Ils disent au revoir à un ours qui pleure et qui part avec une valise direction Berne », ajoute Roland Piquerez. Le public aura également droit à quelques surprises.