Une élection acceptée à Bourrignon

Le Conseil communal de Bourrignon compte bel et bien un nouveau membre. Bastien Mathis a accepté son élection, indique un communiqué publié ce jeudi matin par la commune. Il remplace ainsi Roger Berberat qui quittera ses fonctions le 30 juin et reprend le dicastère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, des bâtiments communaux et des chemins. Bastien Mathis avait été élu, avec 12 voix, le 9 juin dernier lors d’un scrutin libre. Un poste de conseiller communal reste à repourvoir à Bourrignon. Un nouveau dépôt de listes sera organisé après les vacances d’été. /comm-fco