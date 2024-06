« Consacrer cette Fête du peuple à la fête »

Ce vendredi marque le lancement des festivités du 23 juin. Le 50e anniversaire du Plébiscite d’autodétermination du peuple jurassien et la 77e Fête du peuple seront lancés ce vendredi soir à Delémont. Des évènements seront proposés tout le week-end pour cette édition forcément particulière. Soirée DJ le samedi, cortège avec des classes le dimanche après-midi et concerts et match de football Suisse-Allemagne le soir : l’accent est mis sur la jeunesse. « Nous voulons attirer un peu plus la jeunesse », confirme le président du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ). « Avant tout, il faut faire connaître l’histoire jurassienne aux jeunes », ajoute Laurent Coste. Le traditionnel message du MAJ sera d’ailleurs consacré à « la fête, Moutier et Belprahon ». /mmi