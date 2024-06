Le Gouvernement invité à sortir le portemonnaie par Révolte agricole Jura

Les membres du Gouvernement jurassien sont dans le viseur de Révolte agricole Jura. Le mouvement de contestation leur a envoyé ce vendredi une lettre ouverte signée par 90 personnes. Il dénonce les coupes budgétaires décidées dans le cadre du « Plan équilibre 22-26 » qui touchent l’élevage, le centre de recherches CABI et les projets de développement régional pour un total de 260'000 francs. Révolte agricole Jura parle de « décisions honteuses » et invite les ministres à livrer un effort personnel pour soutenir l’élevage. Il leur demande de verser la somme équivalente au prix de l’entrée et des repas lors d’une participation à une manifestation agricole comme le Marché-Concours ou les remises des diplômes agricoles. Le mouvement s’engage à reverser l’intégralité des versements au Service de l’économie rurale. /comm-alr