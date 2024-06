Les projets du SEOD avancent bon train

Le Syndicat de gestion des déchets du district de Delémont (SEOD) vit une période charnière. La plupart de ses gros projets touchent au but et de nouvelles perspectives se dégagent. C’est ce qui a été démontré jeudi soir lors de l’assemblée des délégués du SEOD. « Il y a quatre ou cinq très gros projets qui ont été menés depuis au moins dix ans. Par exemple, l’extension de la décharge est terminée. L’élimination des déchets verts fonctionne grâce à la centrale biogaz de Courtemelon. Le centre de gestion des déchets carnés a été complètement rénové et il sera inauguré cet automne », se félicite le chargé de presse du SEOD Philippe Zahno. Les premiers enseignements concernant les écopoints installés dans certaines communes ont également pu être tirés et la démarche devrait s’étendre. Pour la suite des opérations, une décision est également attendue de la part du Conseil de ville concernant la construction du centre de collecte et de valorisation à Delémont. Par rapport aux poussières émanant de la décharge à Boécourt, des travaux sont en cours de manière permanente pour limiter leur volatilité.