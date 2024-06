Un écopâturage au bord du lac de Lucelle

L’image a de quoi surprendre : deux petits chevaux et deux vaches paissent depuis une semaine sur les rives du lac de Lucelle. Les animaux appartiennent à Joan Studer, agriculteur bio à Mont-Lucelle. Quant aux bêtes, il s’agit de chevaux basques et de vaches d’Hinterwald. La présence des animaux dans la réserve naturelle sur une surface d’un hectare entre dans le cadre d’un projet d’écopâturage lancé par la Fondation du Lac de Lucelle. Le concept vise à promouvoir la biodiversité dans le secteur marécageux qui borde le plan d’eau. Il entre dans le cadre du plan de gestion de la réserve naturelle. Le concept présente plusieurs avantages puisque les animaux broutent les plantes néophytes invasives, alors que la surface en question devait être fauchée mécaniquement jusqu’à présent. Les déjections des chevaux et des vaches contribuent également au renforcement de la présence d’insectes qui vont ensuite attirer des oiseaux. Joan Studer souligne que ses bêtes sont bien adaptées pour évoluer dans un milieu marécageux puisqu’elles sont plus petites et moins lourdes que d’autres animaux du même type.