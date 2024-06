Le Jura célèbre ses 50 ans avec l’amitié des peuples frères

Les 50 ans du vote du 23 juin 1974 qui a permis la création du canton du Jura comportent également des résonnances à l’étranger. Une conférence internationale s’est tenue samedi après-midi à l’Hôtel du Parlement, à Delémont, dans le cadre de la 77e Fête du peuple jurassien. Elle avait pour thème le droit d'autodétermination des peuples. La manifestation a réuni plusieurs orateurs de territoires en lutte pour leur autonomie.

Parmi eux, le Québec, dont le dernier référendum pour l’indépendance s’était soldé par un échec des souverainistes en 1995. « Le peuple jurassien est un peuple magnifique ! Je le trouve très près du peuple québécois au niveau des mœurs et de la culture. Nous sommes des gens ouverts d’esprit », confie Alexis Letarte, militant du Parti Québécois. « Au Québec, on reparle d’indépendance, et plus que jamais ! Il y a un nouveau regain de ferveur dans le but de mener un troisième référendum pour devenir souverain », poursuit-il.