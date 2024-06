Un festival pour découvrir d’autres culture par la nourriture

La première édition du Festy’G’ladal se déroule ce samedi dans les jardins de l’Espace-Jeunes sous l’impulsion du Conseil delémontain des jeunes

Une nouvelle manifestation voit le jour à l’initiative du Conseil delémontain des jeunes (CDJ). La première édition du Festy’G’ladal se tient ce samedi dans les jardins de l’Espace-Jeunes de Delémont. La manifestation donne l’occasion de découvrir des saveurs culinaires du monde entier tout en célébrant la diversité. Six stands accueillent le public avec de la nourriture venue de quatre pays : Sri Lanka, Syrie, Albanie et Ukraine. Le Festy’G’ladal est mis sur pied sous l’impulsion de la commission culture du Conseil delémontain avec la collaboration de l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM). La manifestation vise à promouvoir la diversité. Pour l’animateur socioculturel responsable du CDJ, la nourriture permet de faire un pas vers l’autre et fonctionne comme « une fenêtre ouverte » sur d’autres cultures. Malik Schaub relève également l’importance du partenariat avec l’AJAM dans l’organisation du Festy’G’ladal.