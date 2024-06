L’audace d’hier à retrouver pour demain

L’appel à l’audace de Rosalie Beuret Siess

Alors que la morosité gagne la République ces derniers temps, la présidente du Gouvernement a profité de ce jour de fête pour lancer un véritable « appel à l’audace », mot que Rosalie Beuret Siess a prononcé plusieurs fois et que Pauline Godat, présidente du Parlement et Elisabeth Baume-Schneider ont repris aussi. La conseillère fédérale a par ailleurs salué les efforts sans relâche de tous les acteurs de l’époque qui ont permis la naissance du canton. « Le combat jurassien a été gagné par la persuasion et non par la contrainte », s’est félicitée la cheffe du Département fédéral de l’intérieur, qui a dit son émotion de se retrouver sur ses terres.