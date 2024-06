La surprise du Groupe Bélier

Ils avaient mystérieusement disparu durant l’hiver. Ils ont réapparu de façon tout aussi surprenante dimanche à Delémont. Les panneaux des localités des villages du Jura-Sud ont défilé sur un char lors du cortège qui marquait la 77e Fête du peuple jurassien et le 50e anniversaire du plébiscite. Au terme du cortège, le Groupe Bélier s’en est emparé pour aller les déposer à l’entrée de l’Hôtel du Parlement jurassien. Aux cris de « Libérons Belprahon » et de « Jura-Sud, Jura libre », les membres du mouvement de lutte ont appelé à un nouveau vote pour la commune de Belprahon et rappelé que « les 38 autres communes comptent en leur sein 30% de séparatistes convaincus ». /clo