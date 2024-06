23 juin : « Une fête qui va rester dans les mémoires »

Des milliers de personnes ont fêté ce week-end les 50 ans du Plébiscite du 23 juin 1974. La vieille ville de Delémont a accueilli des personnalités de tout bord, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider notamment, et la population, à l’occasion de cette Fête du peuple particulière. Cortège, apéritif, concerts et cérémonie officielle étaient notamment au programme pour se souvenir du vote qui a mené à la création du canton du Jura. Au moment de dresser le bilan, le secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien ressent ce lundi matin « une immense satisfaction et beaucoup d’émotions ». Invité de « La Matinale », Pierre-André Comte tire un bilan « très positif » et estime que « les jurassiens ont démontré qu’ils n’ont pas envie de rater des commémorations qui leur rappellent leur histoire ». /mmi