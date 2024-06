Précurseur à son ouverture, le Préhisto-parc fête ses 30 ans. Le site a ouvert ses portes le 23 juin 1994 à Réclère. Il appartient à la famille Gigandet qui détient aussi les Grottes. Le complexe attire chaque année plus de 50'000 personnes, en grande majorité des visiteurs suisses, mais aussi des Français et quelques touristes venus de plus loin. Dans le parc, la balade dans la forêt permet de découvrir 45 reproductions grandeur nature d’animaux, avec un focus sur les dinosaures. Le parcours permet d’en apprendre plus sur l’évolution du règne animal à travers 500 millions d’années. Des premiers poissons jusqu’à l’ours des cavernes.