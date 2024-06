MEDIQO, le centre tant attendu pour alléger la tension sanitaire

MEDIQO+ prendra désormais en charge les urgences mineures et bénignes (gastroentérite, otite, syndrome grippal, réaction allergique légère, etc.) avec l’appui d’un plateau technique (radiologie, laboratoire...) afin que les urgences de l’HJU ne traitent plus que les cas graves. Le pavillon de pédiatrie actuellement à l’HJU déménagera au Pré-Guillaume, mieux situé au cœur de ville, là aussi pour alléger la tension. « Il faut soulager la pression observée au niveau des pédiatres de premier recours et proposer une transition. Des pédiatres vont progressivement quitter la profession, certains avec une patientèle assez large qui pourrait poser problème si les patients étaient reportés sur la pédiatrie à l’hôpital qui est déjà largement sous l’eau », confie le Dr Vincent Muehlethaler, chef du service pédiatrie.







« Nous n’étions plus en mesure de fournir une qualité suffisante »

« On fait face à une problématique de congestion de nos services d’urgences, pédiatriques, mais aussi adultes. Le centre MEDIQO+ nous permettra d’avoir une soupape de sécurité en particulier durant les mois les plus forts comme l’hiver. Dans les structures actuelles, nous n’étions plus en mesure de fournir une qualité suffisante », explique le directeur de l’HJU Gautier Vallat. Le coup de pouce est aussi pour la population, la liste d’attendre des consultations pour MEDIQO démontre que le besoin de nouveaux médecins est énorme. « On a ouvert les préinscriptions depuis deux ans et nous avons déjà 1'000 personnes inscrites », souffle la directrice médicale Isaline Aubert-Bonnemain.







Un projet à Porrentruy

MEDIQO s’est déjà implanté aux Franches-Montagnes, désormais à Delémont, avant d’aller soulager l’Ajoie également en situation d’urgence. « Oui c’est en discussion. J’ai déjà quatre médecins qui seraient prêts à venir travailler à Porrentruy. Il faut maintenant chercher des locaux et monter une équipe d’assistantes médicales pour rendre le projet concret », poursuit la doctoresse qui souhaitait aussi faciliter l’exercice de la profession aux généralistes.