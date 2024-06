Feu vert pour le Plan spécial « Les Arquebusiers » à Delémont

C’est un projet complexe et de longue haleine qui a franchi un cap supplémentaire ce lundi soir au Conseil de ville de Delémont. Le Plan spécial « Les Arquebusiers » a été approuvé par les élus en deuxième lecture par 24 voix contre 7 et 9 abstentions.

Plusieurs amendements ont été adoptés face à la mouture proposée par le Conseil communal. Le plus important, soumis par le PS, concerne une extension de la surface prévue pour les logements à loyers modérés. Le législatif a aussi décidé de supprimer, sur proposition du groupe CS-POP et Vert-e-s, un alinéa sur l’installation d’une mise à ban et de caméras aux abords de l’école. Concernant le secteur des Gros-Prés, les élus ont laissé plusieurs options ouvertes pour les places de parc, comme souhaité par l’exécutif : la construction d’un parking en silo ou le maintien d’un parking avec sol perméable. L’aménagement d’un parking souterrain est abandonné pour des questions de coûts. Un dépose-minute sera enfin maintenu aux Gros-Prés, alors que l’idée d’en aménager un à la Route de Porrentruy est supprimée, comme suggéré par le PCSI pour des questions de sécurité. Un dépôt public complémentaire concernant les modifications sera maintenant organisé.

Le feu vert du législatif delémontain pour le Plan spécial « Les Arquebusiers » donne satisfaction à l’exécutif, mais avec quelques cailloux dans la chaussure. « Le verre est à moitié rempli. Le dossier est effectivement approuvé, mais des amendements vont ouvrir la voie à de possibles oppositions, donc j’ai quelques craintes. Je pense aux loyers modérés imposés sur la parcelle privée du projet. Mais finalement, l’acceptation de ce Plan spécial permet d’avancer. L’objectif du Conseil communal, comme rappelé, est de pouvoir construire cette école déjà approuvée par le corps électoral et qui répond à un besoin », confie le conseiller communal en charge du dossier Emmanuel Koller.