Intégrer le changement climatique dans la loi sanitaire

Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s) ne reste pas de glace face au changement climatique. La députée a récemment déposé une motion qui demande au Gouvernement de reconnaitre la gravité de ce phénomène sur la santé de la population. Le texte invite aussi l’exécutif d’adapter la loi sanitaire et d’ajuster la stratégie de prévention et de promotion de la santé pour tenir compte du changement climatique.





Plus de morts à cause de la chaleur que sur les routes

L’accentuation des fortes chaleurs est la plus grande menace liée au climat qui pèse sur la santé humaine, selon l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) citée par Sonia Burri-Schmassmann. En plus de ce constat, la députée s’appuie sur des chiffres : l’Office fédéral de la statistique (OFS) étudie la question du nombre de décès dus à la chaleur. Ces derniers sont bien plus nombreux que ceux qui résultent d’accidents de la route : en 2022, 241 personnes ont perdu la vie sur la route contre 474 des suites des températures élevées. D’où l’intérêt croissant des mesures de protection de la santé, selon la députée des Vert-e-s.

Outre l’augmentation des températures, le changement climatique pourrait allonger la période d’exposition aux pollens allergisants et accroître le risque de maladies transmises par les tiques ou les moustiques, souligne Sonia Burri-Schmassmann. /ech