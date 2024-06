L’AJC face à l’impact financier de l’arrivée de Moutier dans le Jura

L’Association Jurassienne des Communes (AJC) prépare elle aussi la venue de Moutier dans le canton du Jura. Elle s’est réunie mercredi soir à Delémont en présence des ministres Rosalie Beuret Siess (finances) et Nathalie Barthoulot (présidente de la Délégation aux affaires jurassiennes), ainsi que de Patrick Tanner (responsable de l’accueil de Moutier), Pierre Bersier (Trésorerie générale cantonale) et Christophe Riat (Délégué aux affaires communales). Les représentants des communes ont pris connaissance de l’impact financier lié à l’arrivée de la cité prévôtoise. Il a surtout été question de péréquation financière communale, après un exposé sur les incidences financières pour le canton et les enjeux du transfert (projet pilote de guichet unique à Moutier, reprise du personnel de l’administration bernoise, école obligatoire, formation postobligatoire ou encore plan directeur cantonal).





Moutier bénéficiaire

L’AJC a donc principalement pris connaissance des effets de l’arrivée de Moutier sur les communes jurassiennes et des projections pour la péréquation financière. L’Etat a invité les représentants à entendre les chiffres avec une grande prudence, puisque beaucoup d’inconnues subsistent sur les données fiscales. En termes de péréquation financière indirecte (répartition des charges entre le canton et les communes), une relative stabilité est attendue pour les planifications à venir dans les communes jurassiennes. En ce qui concerne la péréquation financière directe (réduction des disparités de ressources entre les communes), Moutier sera bénéficiaire. Les montants alloués à la ville dès 2026 sont encore inconnus, mais ils sont estimés entre 1,5 et 3,6 millions de francs selon la quotité d’impôt de la cité prévôtoise et son indice de ressources. L’Etat émet l’hypothèse d’une quotité à 2.30. Pour faire face, plusieurs variantes vont être mises en consultation, dont la plupart visent à profiter de la fortune à disposition sur le fonds de péréquation pour lisser l’impact et permettre aux communes de s’adapter plus facilement.

Au terme de la présentation, des représentants de l’AJC se sont exprimés, certains émettant quelques craintes financières en mentionnant aussi la situation précaire du canton. « Il y a moins de recettes et les charges augmentent. L’argent ne tombe pas du ciel ! », s’est inquiétée la maire de Vendlincourt Anne Sulliger. Réponse de la ministre Rosalie Beuret Siess : « Je ressens un sentiment de défiance. Nous sommes bien sûr dans une partie sensible du dossier, mais nous venons ici avec des chiffres et vous proposer des solutions. Il ne faut pas mélanger les finances communales et les finances cantonales, qui ne sont pas le sujet du jour. » Rosalie Beuret Siess a par ailleurs réaffirmé qu’après la période transitoire que provoquera le transfert de Moutier, l’objectif sera d’établir avec la cité prévôtoise un budget 2032 à l’équilibre.





« Je n’écoute pas les marchands de peur. »

Présent à l’AJC, le maire de Moutier Marcel Winistoerfer a aussi pris la parole : « Oui, l’arrivée de 7'000 personnes bouscule et il faudra un certain temps pour retrouver l’équilibre. Mais j’ai une confiance absolue. Nous trouverons des solutions ensemble. Je n’écoute pas les marchands de peur », a-t-il déclaré.

La ministre Rosalie Beuret Siess a encore appelé les communes jurassiennes à prendre pleinement part au processus du transfert de Moutier et à relayer un message positif. /rch