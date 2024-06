Le regroupement de l’organisation gazière dans la couronne de Delémont est lancée

Energie du Jura (EDJ) se prépare à accueillir les quatre nouvelles communes de Regiogaz dès octobre 2024. Elles ont toute accepté le rachat de Regiogaz. Les deux sociétés indiquent ce mercredi dans un communiqué que dès lors, un seul gestionnaire de réseau sera propriétaire et opérateur de tous les réseaux de gaz du Jura, hors de la commune de Delémont. Une fois le rachat effectif, les équipes de Régiogaz et d’EDJ travailleront ensemble et de nouvelles concessions municipales devront être octroyées au nouvel opérateur. De plus, une nouvelle collaboration autour d’une mise en commun de compétences avec un canton voisin a été lancée. /comm-cdf