Patrick Bandelier à la tête de Stockmar depuis un an

Il est passé de la direction du collège Thurmann à celle du collège Stockmar. Depuis un an, Patrick Bandelier est le directeur de l’établissement situé à la rue Auguste-Cuenin à Porrentruy. L’Ajoulot a pris ses fonctions après plusieurs événements qui ont terni l’ambiance. Depuis, il affirme que le climat est à nouveau serein. « Le changement a fait du bien, quel qu’il soit. Je pense qu’il fallait une sorte de coupure », précise Patrick Bandelier. Même s’il a été le directeur du collège Thurmann, il n’a pas imposé sa vision : « L’idée est de prendre le meilleur des deux. » Le plus gros travail en début d’année scolaire était lié à la gestion des élèves à comportement problématique et la gestion des absences. Des outils informatiques, communs entre les deux établissements bruntrutains, permettent désormais de régler ces problèmes.







Des synergies, mais pas de rapprochement

A son arrivée, Patrick Bandelier avait pour mission de réfléchir à un rapprochement des deux écoles secondaires. Il avoue que ce dossier sera reporté après un autre chantier prioritaire qui est celui de la rénovation du collège Stockmar. « C’est un projet qui n’est pas oublié, loin de là, et qui donne à Mathieu Chaboudez (directeur du collège Thurmann) et moi-même l’occasion de créer déjà des synergies », rassure le Bruntrutain. Il cite par exemple la mise en commun des ressources pour le personnel de la maintenance, la mise sur pied de formations pédagogiques communes ou un projet pour la stratégie numérique, « avec toujours le but de rationaliser au mieux les ressources à disposition ». /ncp