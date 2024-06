Un hélicoptère de l’armée pour un exercice avec les services du feu à Ocourt

Le Centre de Renforts d’Incendie et de Secours de Porrentruy ainsi que le Service d’incendie et de secours du Clos du Doubs organisaient mercredi un grand exercice pour éteindre des feux de forêt. Ils ont ainsi collaboré avec l’armée pour permettre l’intervention d’un hélicoptère. Mettre en place une telle opération nécessite plusieurs mois de préparation. Des mesures ont été mises en place pour que l’exercice se déroule en toute sécurité, notamment la fermeture de routes et de chemins d’accès.