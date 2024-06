Une vingtaine d’interventions liées aux orages autour de Delémont

Impossible de le rater en ce mercredi après-midi dans la Vallée de Delémont. Un violent orage s’est abattu sur la capitale jurassienne et ses environs entre 16h00 et 17h30. Les fortes pluies et la foudre ont causé quelques dégâts et engendré la mobilisation des services de secours sur une vingtaine de points chauds. La plupart des interventions concernaient des caves inondées, essentiellement localisées entre Delémont et le Val Terbi.







La foudre touche une maison à Courfaivre

Une intervention a concerné Courfaivre où une maison d’habitation a été touchée par la foudre, conduit par la cheminée. « Un petit dégagement de fumée a été observé après un départ de feu sur un câble électrique qui n’a cependant pas déclenché d’incendie », selon le commandant du SIS Haute-Sorne Stéphane Da Santa. Les pompiers ont ensuite procédé aux vérifications d’usage dans l’habitation. Les inondations ont aussi provoqué des perturbations de la circulation à plusieurs endroits, notamment entre Rossemaison et Châtillon où la chaussée a été un moment impraticable en raison des torrents d’eau qui dévalaient la pente et qui ont emporté des cailloux et divers objets. Le sous-voie de la gare à Delémont a aussi été inondé. Aucun blessé ne nous a été signalé. /jpi