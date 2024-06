LVMH rachète l’horloger jurassien L’Epée 1839

Le groupe français de luxe LVMH s’offre un peu de savoir-faire jurassien. Il a annoncé faire l’acquisition du groupe Swiza SA, propriétaire de la marque horlogère delémontaine L’Epée 1839, spécialisée dans la fabrication d’horloges haut de gamme. Dans un communiqué, le groupe dirigé par Bernard Arnault explique s’être intéressé à la manufacture jurassienne pour « son expertise inégalée, sa vision créatrice unique d’alliance entre forme et fonction ». Il rappelle notamment plusieurs partenariats menés entre des maisons du groupe LVMH et L’Epée 1839, comme Tiffany ou Louis Vuitton. Dans son communiqué, LVHM précise que « les plus de 80 designers, ingénieurs, horlogers, mécaniciens et collaborateurs continueront d’apporter leurs compétences. »

Cette acquisition ne concerne pas la marque de coutellerie SWIZA, indique le Quotidien jurassien, qui continuera de fonctionner de manière indépendante. /comm-tna