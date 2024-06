La fête de l’Afrique est de retour à Moutier

La fête de l’Afrique fait son retour à Moutier. La manifestation revient le samedi 6 juillet prochain après un an d’absence. Organisé par l’Association des Amitiés Burundi-Suisse et le Cinoche, l’événement prend place dans la cour de l’école du Clos.

Au programme, la projection du film « Goodbye Julia » de Mohamed Kordofani. Un long-métrage qui aborde les tensions d’un Soudan divisé, à travers la rencontre entre deux femmes que tout oppose. « Le film parle de la relation entre deux mondes : le Nord et le Sud, musulman et chrétien, riche et pauvre », précise Christophe Winistoerfer. Le président de la société coopérative du cinéma de Moutier se dit « fier d’accueillir cette fête ». La séance qui a lieu à 17h30 sera précédée d’un apéro et suivie du traditionnel repas africain, concocté par une Burundaise installée en Suisse. Un DJ, lui aussi burundais et installé à Sornetan, aura la tâche d’animer la soirée au terme du repas.

La cité prévôtoise est jumelée à Buhinyuza au Burundi depuis 1993. La fête de l’Afrique est ainsi l’occasion de rappeler les liens qui unissent Moutier au Burundi, mais surtout de profiter d’un « moment convivial et familial pour marquer le début de l’été » selon Christophe Winistoerfer.