Il faut laisser respirer la Doux à Delémont

La Doux doit sortir de terre. La rivière située à Delémont doit être remise à l’air libre, de sa source à son embouchure. C’est l’avis du groupe CS-POP et Vert-e-s, exprimé via une motion déposée le lundi 24 juin au Conseil de ville par Céline Robert-Charrue Linder (Les Vert-e-s). L’élue vadaise demande au Conseil communal de développer un plan pour progressivement déterrer le cours d’eau.

Dans sa motion intitulée « Sauvons la Doux ! », Céline Robert-Charrue Linder constate que l’aménagement des sources est monnaie courante en Suisse, que ce soit pour de l’eau à boire ou pour l’agriculture. Dans le Jura, 43% du réseau des cours d’eau sont en mauvais état contre seulement 22% dans le reste du pays, selon un rapport de l’Office cantonal de l’Environnement cité dans le document.

Le groupe CS-POP et Vert-e-s estime ainsi que la Doux n’est pas assez valorisée, malgré qu’elle soit la plus importante des trois sources qui alimentent la capitale jurassienne. Il regrette que le plan spécial « Roland-Béguelin et rues attenantes » ne propose aucune mesure pour la rivière alors qu’il vise justement à renforcer la vieille ville en y développant des espaces verts. Le projet « se contente de laisser couler l’eau sous terre » et loupe donc une occasion « rare » d’amener plus de nature en ville.

Avec cette motion, Céline Robert-Charrue Linder demande au Conseil communal de créer un plan directeur de remise à ciel ouvert de la Doux. Il devrait être contraignant pour les autorités et permettre de déterrer le cours d’eau petit à petit, en fonction des opportunités. /jad