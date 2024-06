La bibliothèque municipale de Moutier retrace son histoire

C’est une vénérable institution prévôtoise qui fête son premier siècle et demi d’existence. La bibliothèque municipale de Moutier célèbre ses 150 ans avec une exposition historique qui sera vernie ce vendredi soir à 19h. Le public peut ainsi découvrir les grandes étapes qui ont marqué l’institution comme ses différents déménagements ainsi que l’inondation de 2021 qui a détruit une partie de ses archives. La bibliothèque de Moutier a ouvert officiellement ses portes le 12 décembre 1873. L’institution se situait d’abord à l’Hôtel de ville et se trouve depuis 1983 dans l’ancienne poste de la cité prévôtoise. Elle a su évoluer avec les besoins et les changements de la société. La bibliothèque de Moutier a même été la pointe de l’innovation. Elle a ainsi été une des premières du canton de Berne à s’informatiser et ceci dès 1986, comme le souligne Léandre Ackermann, auxiliaire, à la bibliothèque municipale de Moutier. De même, l’institution a été la première bibliothèque romande à adhérer, en 2014, à l’offre e-bibliomedia pour le prêt de livres numériques. Léandre Ackermann relève également que la bibliothèque municipale de Moutier est devenue aujourd’hui un lieu vivant, loin de l’image d’une institution poussiéreuse où règne un silence absolu.