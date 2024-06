Le Diocèse de Bâle poursuit sa lutte contre les abus sexuels

Le Diocèse de Bâle avance dans sa lutte contre les abus sexuels. Il a dévoilé vendredi le rapport concernant le traitement des annonces transmises ces dernières semaines. Et la pile de dossiers diminue petit à petit. Au total, 76 signalements sur 120 ont été clos par le service indépendant d’annonce. Ces derniers ont abouti à des recommandations transmises à l’évêque Felix Gmür pour la suite à donner. Le Diocèse de Bâle indique d’ailleurs que toutes ces recommandations ont été suivies. Toutefois, dans 95% des cas, ces annonces concernent des personnes accusées qui sont déjà décédées et des abus sexuels qui ne peuvent plus être poursuivis. Il faut rappeler que ces cas ont eu lieu entre 1930 et 2010.

Du côté de la prévention, la chargée de prévention du Diocèse de Bâle a conçu un nouveau séminaire. Il est axé sur la réflexion relative aux attitudes et aux comportements à avoir en matière de proximité et de distance, ainsi que sur l’abus d’autorité spirituelle qui précède souvent l’abus sexuel. Il sera dispensé dès la fin du mois d’août. /lge