Orages violents attendus dans tout le Jura samedi

Le ciel devrait se déchainer samedi. MétéoSuisse a lancé une préalerte de degré 4 sur 5 ce vendredi. Les intempéries, accompagnées de grêle et de foudre régulière, sont attendues entre 14h et 3h du matin avec une période particulièrement intense entre 16h et 23h. L’horaire coïncide avec le moment où les mordus de foot se rassembleront dans les fanzones pour assister aux huitièmes de finale de l’Euro. La section cantonale de la protection de la population émet des recommandations ce vendredi :