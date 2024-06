L’alerte aux orages toujours d’actualité

L’alerte de degré 4 sur 5 est toujours en vigueur dans le canton du Jura en prévision des violents orages annoncés samedi en fin de journée. Le Service de la protection de la population et de la sécurité indique dans un communiqué que les prévisions transmises vendredi par MétéoSuisse sont maintenues. De gros orages sont attendus dès 15h, avec un pic d’intensité entre 17h et 21h. Un briefing de la cellule cantonale de gestion des dangers naturels a été réalisé ce samedi matin. Un prochain point sera effectué à midi. Les organisations de gestion de crises communales, les pompiers, les polices et les services sanitaires ont été orientés via SMS.

Les autorités cantonales réitèrent ainsi les recommandations concernant la sécurité de la population, notamment en ce qui concerne les activités en plein air. « La vigilance reste vraiment de mise par rapport à ces phénomènes naturels annoncés comme pouvant être très violents par endroit. Il faut limiter au maximum les déplacements sur les réseaux routiers », conclut le communiqué.

Les informations seront transmises à la population via les médias et le site AlertSwiss. /comm-alr