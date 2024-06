L’incendie de 1794 remis au goût du jour

Le feu comme acte fondateur… Les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds célèbrent les 29 et 30 juin le 15e anniversaire de leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les incendies qui ont frappé les localités aux XVIIIe et XIXe siècles sont à l’origine des villes que l’on connaît aujourd’hui. C’est cette thématique « tout feu, tout flamme » qui servira de fil rouge aux festivités du week-end.

En 1994, 200 ans après l’incendie qui avait ravagé le village, La Chaux-de-Fonds avait mis sur pied un parcours « Feu et Lieu ». Un circuit qui conduit les visiteurs à la découverte de bâtiments qui avaient échappé aux flammes. Pour le 15e anniversaire de l’inscription à l’UNESCO, la Ville a décidé de remettre au goût du jour la balade et sa signalétique. Le graphisme et les textes des plaquettes qui ornent les bâtisses concernées ont été revus. Certains édifices ont été retirés du parcours en raison de leur éloignement avec le cœur de l’ancien village et donc de l’incendie.