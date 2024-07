Des petits chercheurs ont recensé les hirondelles

Séparés en petits groupes et accompagnés d’un enseignant ou d’un ornithologue, les élèves ont sillonné différents endroits autour de Saignelégier, Muriaux ou encore Vautenaivre entre Goumois et Les Pommerats. « Beaucoup de chemins ont été goudronnés ou bétonnés et les hirondelles ne trouvaient plus leur matériel pour fabriquer leurs nids. Depuis 20 ans, les nombreux nids artificiels posés permettent une bonne occupation », relève Philippe Joly, président de la société d’ornithologie La Fauvette aux Breuleux.







Environ 1'500 nids ont été posés aux Franches-Montagnes ces vingt dernières années, notamment sous les toits des corps de ferme. Les ornithologues et responsables du Parc du Doubs vous encouragent aussi à en poser chez vous si la configuration des lieux s’y prête. Certains phénomènes climatiques en hausse peuvent cependant engendrer des variations dans le décompte des passereaux. Le mauvais temps de ce printemps a sérieusement retardé les couvées en altitude et les tempêtes de sable de plus en plus fréquentes peuvent parfois décimer des colonies durant leur voyage migratoire. /jpi