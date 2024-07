La ferme de Cerniévillers célèbre ses 50 ans

C’est une communauté qui vit et évolue depuis 50 ans. La ferme de Cerniévillers célèbre ce week-end cinq décennies d’existence. Le lieu-dit situé sur la commune franc-montagnarde des Pommerats abrite plusieurs fermes, qui fonctionnent de manière collective depuis 1974. Aujourd’hui, quatre familles vivent des activités du domaine. Pour marquer ce jubilé, la ferme met sur pied un marché bio, une conférence ainsi qu'une petite exposition qui retrace son histoire.





Le projet commun de deux amis

À l’origine de cette aventure aujourd’hui quinquagénaire, deux amis qui ont étudié ensemble à l’EPFZ et qui ont souhaité réaliser un projet de vie en commun. Ruedi Strasser et Markus Wespi ont racheté le domaine à la famille Boillat au début des années 1970. Après des débuts difficiles où tout était à faire, la ferme a grandi petit à petit et accueilli de nouvelles familles au fil des années. « Certaines restent quelques années, d’autres beaucoup plus longtemps » précise en souriant Hanno Schmid, agriculteur à Cerniévillers depuis 1995. La ferme est devenue une SA en 1978. Elle a été la première de Suisse romande à détenir des vaches mères, système aujourd’hui largement répandu. Aujourd'hui la ferme accueille chevaux, vaches, chèvres, cochons. Elle produit essentiellement de la viande, mais aussi des fromages, des céréales et du pain. L'exploitation transforme l'intégralité de ses produits.

L’organisation du domaine est ce qui fait sa force, selon Hanno Schmid. « La structure de base est toujours la même. Elle s’est avérée solide. Elle a traversé différentes générations et plusieurs périodes économiques. Le fait d’être à plusieurs amène une certaine résilience. Il y a eu pas mal de va-et-vient, même si ce n’est pas toujours facile, ça reste un plus pour le projet. »