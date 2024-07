La nouvelle taxe des véhicules entre en vigueur ce lundi dans le Jura

Vous êtes détenteur d’une autre catégorie de véhicules ? Pour tous les autres véhicules (motos, camions, machines agricoles, etc.), l’ancienne formule reste d’actualité. Ce sera toujours le poids total qui déterminera le montant de la taxe et les réductions liées aux motorisations électriques, hybrides, etc. s’appliqueront comme par le passé.