L’agglomération de Delémont s’appuie sur une directrice technique

L’agglomération de Delémont crée un nouveau poste. Le syndicat a nommé Fanny Farron en qualité de directrice technique. Sa mission regroupe les tâches assurées jusqu’ici par une chargée de mission et un secrétaire. Elle consiste à revaloriser le syndicat et à assurer la gestion et le suivi des dossiers. Fanny Farron prendra ses fonctions à 80% le 1er septembre, selon le communiqué transmis ce mardi par le conseil d’agglomération. L’intérim est assuré par Hubert Jaquier, chef du service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics de la Ville de Delémont. /comm-nmy