La HE-Arc traverse une crise

Brigitte Bachelard n’aura pas fait l’unanimité durant ses 20 ans à la tête de la Haute École Arc. Selon nos confrères de la RTS, qui se sont entretenus avec « plus d’une douzaine de personnes », certains employés se montrent très critiques à l’égard de la directrice. Ils évoquent « un climat de peur », et considèrent que plusieurs personnes ont quitté l’institution à cause d’elle. La future retraitée rétorque qu’il s’agit avant tout de règlements de comptes et de jalousie. À cela s’ajoute le récent licenciement du directeur du domaine ingénierie. La démarche a choqué, mais ni lui ni la directrice, dont l’inimitié est connue, ne s’expriment sur le sujet.

Quant au remplacement de Brigitte Bachelard, il se révèle compliqué. Aucune candidature n’a été retenue à l’issue d’une première annonce pour le poste. Après une nouvelle mise au concours, la nomination est attendue pour cet automne.

Enfin, indique encore la RTS, l’institution voit sa fréquentation baisser. Elle compte aujourd’hui 1400 étudiants et 1000 personnes en formation continue, contre respectivement 1800 et 3000 en 2020. Le financement assuré par les cantons du Jura, de Berne et de Neuchâtel va donc diminuer.

Ministre jurassien de la formation et président du comité stratégique de la HE-Arc, Martial Courtet reconnaît que l’institution « traverse une crise ». Mais il tempère en évoquant le prochain changement de direction. Il dit n’avoir jamais été informé d’éléments précis qui auraient pu être réglés et considère qu’il est question aujourd’hui « plutôt de rumeurs ». Le licenciement d’un directeur est une décision unanime, indique-t-il. /lad