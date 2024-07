Vol de panneaux : le CJB s’indigne à son tour

La réapparition des panneaux de localités volés dans le Jura bernois fait encore réagir, une dizaine de jours après les festivités du 23 juin à Delémont. C’est au tour du Conseil du Jura bernois de faire part de son indignation ce mardi dans un communiqué. L’institution demande une action en justice pour retrouver les auteurs de ces vols. Des procédures pénales qui devront être instruites « avec célérité », et surtout avec la collaboration des diverses autorités jurassiennes, demande le CJB. Ce dernier a par ailleurs interpellé le Conseil-exécutif bernois pour que celui-ci s’assure de l’engagement de son homologue jurassien à respecter les termes du Concordat.

Le Conseil du Jura bernois se dit préoccupé par les propos tenus par le Groupe bélier. Au traditionnel « Ce n’est qu’un début continuons le combat » s’est ajoutée une banderole accrochée au char qui exhibait les plaques volées lors du cortège du 23 juin et sur laquelle on pouvait lire : « On ne vous laissera pas au bord de la route. » Une attitude du Bélier jugée contre-productive par le CJB.

Malgré ces événements, le Conseil du Jura bernois réitère son engagement en faveur d’un règlement définitif de la Question jurassienne. Il maintient aussi sa volonté d’œuvrer pour des relations apaisées et constructives avec le Canton du Jura. /comm-oza