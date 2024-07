L’Euro, un danger accru pour les accros aux jeux

La problématique des paris sportifs n’existait pas ou peu il y a 15 ans. Elle se concentrait sur les établissements qui mettait à disposition des possibilités de paris, les bars PMU par exemple. « Aujourd’hui, avec les applications de jeu et sites internet, tout le monde peut miser facilement, depuis la maison, depuis partout », poursuit Cyrill Gerber. Le spécialiste s’inquiète en particulier de l’impact du jeu chez les jeunes. « On les prépare de plus en plus tôt à cette possibilité de gagner de gros gains en misant peu », déplore-t-il. « Plus tôt le cerveau est en lien avec le développement d’une addiction, plus difficile il sera de la traiter plus tard. »







Demander de l’aide

Plusieurs fondations ou associations sont à disposition dans les cantons pour soutenir les personnes en proie à une addiction aux jeux. Ces personnes ou leur entourage peuvent s’adresser par exemple à Addiction Jura ou au Programme intercantonal de lutte contre l’addiction au jeu. Le numéro 0800 040 080 est gratuit et anonyme. /oza