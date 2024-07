La pédopsychiatrie se développe à Moutier

Denrée rare

Le RDA est donc en plein phase de recrutement pour développer et faire tourner ses offres de soins psychiatriques pour enfants et adolescents. « Trouver des médecins avec le titre de pédopsychiatre est extrêmement difficile », constate Dr Jean-Marie Sengelen. « Nous avons la chance d’en avoir déniché deux. Nous espérons qu’un troisième nous rejoigne ».





Pousser la formation

Le titre FMH implique que le médecin a complété intégralement sa formation postgrade, qui comprend une spécialité en plus des études médicales. Seuls ces spécialistes ont l’autorisation de pouvoir former les collègues en formation. « C’est donc un vrai challenge pour nous de ramener le plus rapidement possible les médecins au titre de FMH », conclut le Dr Jean-Marie Sengelen. /ddc