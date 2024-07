Le Fritz a retrouvé les hauteurs du Jura

Il était secrètement tenu à l’abri des regards depuis 1989, bien que brièvement ressorti pour être montré au public en 2016. Le Fritz des Rangiers a retrouvé mardi les hauteurs du Jura, 35 ans après avoir été renversé (pour la deuxième fois) et décapité par des activistes du Groupe Bélier. La statue de la Sentinelle des Rangiers a quitté son entrepôt à Delémont et a été acheminée à La Caquerelle où elle sera prochainement exposée dans le Musée du Mont-Repais en cours de rénovation. Symbole de la mobilisation des troupes suisses durant la 1re guerre mondiale, le Fritz a ensuite été la cible d’opération coup de poing du Groupe Bélier pour marquer son opposition à la mainmise bernoise et son antimilitarisme.







Prochainement exposé avec la bannière des seigneurs d’Asuel

Le vestige fragilisé, sans baïonnette ni tête et victime d’un incendie en 1990, pesant 6 tonnes, a été déplacé par une entreprise du canton mandatée par le CRAC (La Caquerelle - Les Rangiers : Aire Culturelle), sous la surveillance de représentants de l’office cantonal de la culture. « Dans le musée, ce dernier sera accompagné d’une exposition au contenu scientifique exigeant », précise le communiqué du canton. La commissaire d’exposition, Samantha Reichenbach, avait assuré en 2022 que l’objet, symbole ambivalent, sera présenté « avec toute l’objectivité possible et avec toute l’histoire qu’il comporte ». La Sentinelle des Rangiers sera exposée avec la bannière des seigneurs d’Asuel, perdue à la bataille de Sempach en 1386. Ces objets seront visibles dès l’ouverture du musée prévu en fin d’année. /comm-jpi