Près d’un demi-siècle de danse pour Inès Meury Bertaiola

C’est une page qui se tourne pour la danse jurassienne. Ines Meury Bertaiola, directrice de l’école de danse du même nom à Delémont, prend sa retraite. Elle cèdera dès le mois d’août la direction à Benoît Favre, danseur et chorégraphe professionnel, après 45 ans d’enseignement de la danse classique. Invitée de « La Matinale » mercredi pour remonter le fil d’une riche carrière, quelques jours après avoir donné son dernier cours, elle se remémore : « Quand j’ai commencé à enseigner, il n’y avait pas vraiment d’infrastructure de formation dans le Jura ». Celle qui a débuté la danse classique à 8 ans puis l’enseignement en 1979 et formé de nombreux professionnels estime que la création de la formation Sports-Arts-Etudes en 2000 a permis de « populariser la danse ». Inès Meury Bertaiola explique aussi que l’enseignement de la danse classique « était très rigide il y a 50 ans et est maintenant adapté aux demandes de chorégraphes qui veulent des danseurs qui savent tout faire ». /mmi