Le Viaduc de la Blancherie se refait une beauté cet été

Le Viaduc de la Blancherie, construit en 1997, sera impraticable dès lundi prochain 8 juillet et cela pendant un mois. Des travaux de revêtement qui étaient prévus vont être réalisés sur le tronçon. Cependant, le chantier a également pour but d’assainir l’étanchéité d’une partie du pont puisque celle-ci s’est décollée. Une mauvaise surprise pour Thierry Beuchat, ingénieur responsable des ponts et des tunnels au Service de l'infrastructure, puisque la durée de vie d’une étanchéité devrait être de l’ordre de 50 ans. En cause d’après lui « probablement des problèmes en cours de chantier de type météorologique même si les raisons du décollement de l’étanchéité restent compliquées à définir. » Le reste du pont ne présente pas de signes de problèmes d’étanchéité.