Le ralentissement économique se confirme dans le Jura

Les incertitudes géopolitiques continuent de peser sur l’industrie jurassienne. Le secteur enregistre une baisse de ses activités. Cette situation est notamment due aux incertitudes liées à la situation géopolitique mondiale ainsi qu’à un ralentissement économique en Allemagne et en Chine, deux clients importants pour notre industrie d’exportation, selon le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie (CCIJ) du Jura Pierre-Alain Berret. Et cela se traduit naturellement dans le fonctionnement des entreprises de la région. Entre mai et juin, les demandes de recours au chômage partiel (RHT) ont augmenté. Le mois passé, 38 entreprises ont fait appel à la RHT, contre 34 en mai. Ces demandes, acceptées par le service cantonal de l’économie et de l’emploi, représentent 1’994 emplois, contre 1’550 un mois auparavant. À noter tout de même qu’il s’agit de demandes, et qu’elles n’ont peut-être pas toutes été réalisées dans les faits.

Cependant, ces chiffres traduisent bien le ralentissement économique qui touche la région. Mais le directeur de la CCIJ tient également à nuancer. « On a toujours dans le tissu économique des entreprises qui vont très bien et d’autres qui ont plus de difficultés. Cela peut dépendre des secteurs et du positionnement des entreprises. Mais on sent bien que d’une manière générale l’activité est moins forte qu’il y a une année par exemple. »