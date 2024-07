Sauter jusque dans un métier de l’industrie

Une application mobile veut intéresser les jeunes aux métiers du domaine industriel. La manufacture horlogère ETA, présente notamment à Moutier, Boncourt et Fontainemelon a récemment lancé cette plateforme gratuite baptisée « Future Jump ». Cette dernière est le fruit du travail de trois apprentis de la société.

Cette application permet de s’informer sur les différentes opportunités d’apprentissage au sein de la société. Il est même possible de postuler pour ces places, explique Reto Kohli, responsable de la formation chez ETA. Mais ce n’est pas tout, puisque « Future Jump » comporte aussi un jeu dans lequel l’utilisateur doit faire sauter un personnage le plus haut possible. Pour Reto Kohli, associer divertissement et information sur la même plateforme est pertinent : « les concepteurs voient que ces jeux sont populaires autour d’eux », explique-t-il.