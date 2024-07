Une course d’orientation tracée à Boécourt

Avec une carte, de bons souliers et du bon sens on peut prendre le départ pour une course d’orientation. Il ne faut pas perdre le nord et ne pas se perdre du tout afin de trouver les postes. Jean-Jacque Zuber vient de tracer le parcours de la course d’orientation qui se déroulera dimanche 8 juillet dans le cadre de la fête du village de Boécourt.

Enseignant, prof de gym et de sport, il est surtout passionné par les courses. Il est à l’origine de la « Tchaitchonne » à Châtillon et de nombreuses courses d’orientation dans le Jura. Son but est de faire partager le plaisir de marcher, de courir et de découvrir la région. Selon lui, la course d’orientation est un sport avantageux pour l’esprit.