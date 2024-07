La campagne « Julien » a suscité de l’intérêt dans le Jura

La campagne de lutte contre le non-recours aux prestations sociales dans le Jura trouve un bon écho. L’administration cantonale dresse un premier bilan et indique ce vendredi que 140 personnes se sont manifestées pour être renseignées et accompagnées. L’Etat jurassien espérait obtenir une centaine de demandes d’information dans cette campagne baptisée « Julien » et qui s’est tenue entre le 2 mai et le 16 juin. Un bilan complet sera réalisé cet automne. Le site internet « JU-lien.org » reste disponible. L’objectif du canton est de sensibiliser la population aux questions de précarité et appuyer les personnes qui ont droit à une aide mais qui ne la sollicitent pas. /comm-rch