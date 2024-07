Les vacances en voiture électrique, c’est possible !

Le prix des voitures avec une bonne autonomie a, semble-t-il, lui aussi baisser avec les années. « Il y a cinq ou six ans, les modèles avec une bonne autonomie étaient les plus chers. Ce n'est plus forcément le cas. On trouve aujourd’hui des petites autonomies avec des prix élevés et vice-versa », coupe Laurent Pignot. De quoi faire rentrer les vacances en électrique à l’étranger dans le champ des possibilités à envisager, malgré quelques disparités d’équipement chez nos voisins européens.







Plus compliqué en Espagne et au sud-est de l’Europe

« L’Italie et la France ont beaucoup étendu ces dernières années leur infrastructure de recharge, surtout les recharges rapides le long des autoroutes et vous en trouvez sur chaque aire de repos. Les pays du nord, notamment en Scandinavie, sont les bons élèves européens. Là où la situation se dégrade un peu, c’est entre la Croatie et la Grèce au sud-est de l’Europe, ainsi que l’Espagne qui est à la traîne par rapport à ses voisins. Là il faut faire beaucoup de recherches », prévient Laurent Pignot qui livre par ailleurs quelques conseils stratégiques pour éviter les mauvaises surprises sur la route des vacances (lire ci-dessous). La règle d’or étant qu’un voyage réussi est, bien souvent, un voyage qui a été bien préparé. /jpi