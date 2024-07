Un incendie dans un immeuble à Delémont

Un incendie s’est déclaré ce vendredi après-midi, vers 14h, dans un immeuble de la rue du Colonel-Corbat à Delémont. Le feu a démarré dans la cuisine d’un appartement et les personnes domiciliées dans l’édifice ont été évacuées. Les pompiers du Centre de renfort, d’incendie et de secours de Delémont qui ont été dépêchés sur place ont rapidement pu circonscrire l’incendie. Aucun blessé n’est à déplorer. Une ventilation a été mise en place dans l’immeuble pour évacuer la fumée. Les habitants des appartement non-sinistrés ont pu regagner leurs logements après l’intervention des soldats du feu qui a duré environ deux heures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie. /comm-fco