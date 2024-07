Cascade culturelle à St-Ursanne

Un courant culturel emportera le public samedi à St-Ursanne. La Nef et le Spiegelberg festival ont collaboré pour proposer « Cascades », un événement qui se déroule dès 16h dans plusieurs lieux de la cité ursinienne et proposera des spectacles et des concerts. Il prolonge le concept du Spiegelberg festival de proposer des événements culturels dans des lieux insolites.

Le public assistera ainsi à deux représentations aux Fours à Chaux avec les performances de Monica Klingler et Cœur de Biu. Ensuite, le public entamera une petite balade de 2km à travers St-Ursanne. Il descendra à pied jusqu'à la friche industrielle de l'ancienne usine Thécla où il pourra assister à des concerts des Sudano-britanniques The Scorpios et des Finlandais Muovipussi. Sur le chemin, un géologue viendra raconter l’histoire des Fours à Chaux. « On a souhaité utiliser, exploiter le décor des Fours à Chaux », explique Mathieu Voisard, programmateur musical à la Nef. Le titre de l’événement est également une référence directe à l’exposition en cours à la Friche et au Caveau : « Aqua ». « On a trouvé que ça collait super bien avec la thématique et l’histoire du lieu, lié au traitement des déchets et forcément intimement lié à l’eau. »





Sport et culture s’associent

L’événement ne passera pas à côté d’un autre, le quart de finale de l’équipe de Suisse face à l’Angleterre à l’Euro 2024 de football. « On a prévu de diffuser le match sur un écran géant, explique Mathieu Voisard. On a posé la question aux groupes et ils ont accueilli la proposition avec enthousiasme, notamment The Scorpios, qui sont Londoniens. » Mais dès 20h la musique reprendra ses droits dans la friche industrielle de l’ancienne usine Thécla. /tna