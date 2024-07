Le génie jurassien s’expose. Le savoir-faire industriel de la région est à l’honneur dans le pavillon Jura-24 de Delémont. L’édifice est inauguré officiellement ce samedi. Il fait partie des quatre expositions qui se tiennent aux 4 coins du canton en lien avec les festivités du 50e anniversaire du plébiscite du 23 juin 1974 (lien article)





Cabinet de curiosités

L’espace de 400m2 est consacré au savoir-faire industriel de la région. 40 entreprises ont été sélectionnées par l’association Jura-24. « L’objectif était d’avoir un panel le plus large possible » explique Gauthier Corbat, responsable du site delémontain. Les entreprises ont eu carte blanche pour se présenter, ou presque. « On voulait éviter la foire commerciale, explique Gautier Corbat. On a demandé aux entreprises de choisir un objet pour se présenter. Mais un objet qui les fait sortir de leur zone de confort. Cela pouvait être un composant, un objet émotionnel, lié à un processus de fabrication, etc. Il fallait qu’il soit singulier et qu’il questionne les visiteurs. » C’est ainsi que les curieux pourront croiser un globe réfléchissant, un bracelet électronique, des perles de plastique ou une immense vis sans fin, entre autres, avec à chaque fois une petite plaque informative sur l’entreprise en question.