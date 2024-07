Les Éléphantaisies ont pris possession du parc du Righi à Delémont

Confection de badges, sentier pieds nus, jeux grandeur nature et différents ateliers ont envahi le parc du Righi à Delémont depuis ce lundi matin. Les Éléphantaisies se dérouleront jusqu’à vendredi, ainsi que la dernière semaine des vacances scolaires, du 12 au 16 août. La 6e édition de cet événement propose différentes activités gratuites, encadrées par des professionnels et des bénévoles, pour les enfants âgés de 0 à 15 ans qui ne partent pas forcément en vacances. Cette année, il y a une nouveauté : « On va proposer des excursions », annonce Julien Paratte, animateur socioculturel à Delémont.